Notizie Juve – Bianconeri alla finestra per Calafiori della Roma

TORINO – Nuove voci di mercato per la Juventus: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, i bianconeri sarebbero alla finestra per Riccardo Calafiori. Il giovane classe 2002 è in attesa di rinnovare il proprio contratto con la Roma, ma i contatti tra il club giallorosso e il suo agente Mino Raiola stanno procedendo molto lentamente: il procuratore chiede per il suo assistito circa un milione di euro, mentre la società capitolina offre intorno ai 400 mila euro. La volontà del calciatore sarebbe quella di rimanere a Roma, ma se la trattativa non si sbloccasse, potrebbe iniziare a guardarsi intorno. Tra le possibili pretendenti, la Juve potrebbe rappresentare una delle migliori opzioni: la Vecchia Signora, infatti, lo ha messo nel suo mirino e potrebbe mettere a segno un ottimo colpo in prospettiva.