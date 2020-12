La Juve prepara il mercato di gennaio: due colpi in canna per Paratici

TORINO – La tremenda sconfitta in casa contro la Fiorentina ha mostrato tutti i limiti di questa Juventus, che si trova addirittura al sesto posto con 10 punti in meno rispetto al Milan capolista. Una partenza da incubo per la Vecchia Signora, che vuole a tutti i costi riscattarsi e ricominciare a correre in campionato. I bianconeri, infatti, vogliono tornare a lottare per il primato con le due milanesi e, per questo, stanno analizzando le problematiche della squadra per trovare delle soluzioni. Infatti, la Juve ha iniziato a preparare il mercato di gennaio, ormai alle porte.

La società bianconera sta valutando da settimane diversi profili molto interessanti e di grande qualità. Inoltre, il lavoro della dirigenza sta portando i suoi frutti: infatti, secondo quanto riportato da La Stampa, Fabio Paratici avrebbe già due colpi in canna per la sessione invernale. Il Chief Football Officer bianconero avrebbe individuato due giocatori da inserire nella rosa di Andrea Pirlo. Il primo è un giovane di grande prospettiva, mentre il secondo è un calciatore molto conosciuto in Europa e che ha acquisito una notevole esperienza in campo internazionale.

Stiamo parlando, rispettivamente, dell’americano Bryan Reynolds e dell’olandese Memphis Depay. Il primo è un terzino sinistro, classe 2001, che gioca in MLS con l’FC Dallas: sulle sue tracce si erano inseriti anche Roma e Milan, ma la Juve sembra aver bruciato tutti in partenza. Il secondo, invece, è un classe ’94, attualmente capitano dell’Olympique Lione. Il suo contratto con il club francese, però, è in scadenza e potrebbe partire per delle cifre non troppo proibitive. Su di lui ci sarebbe anche il Barcellona, ma la Juventus potrebbe sfruttare i buoni rapporti con la società transalpina e cercare di mettere a segno il colpo prima dei blaugrana. Mancano pochi giorni all’apertura della sessione invernale di calciomercato: la Vecchia Signora è già al lavoro e ha pronti i primi colpi. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<