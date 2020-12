Kuzmanovic sul campionato: “Vorrei che la Juve non vincesse quest’anno”

TORINO – Il 3-0 contro la Fiorentina è stato veramente un risultato durissimo per la Juventus. Infatti, la sconfitta contro la Viola è probabilmente il risultato peggiore degli ultimi anni per i bianconeri, soprattutto perché ha mostrato molte lacune. Gli uomini di Andrea Pirlo hanno messo in luce diverse difficoltà a livello caratteriale, specialmente per il fatto di non aver saputo reagire all’inferiorità numerica e per aver fatto giocare con molta tranquillità una squadra che, fino a quel momento, non aveva fatto per niente bene in campionato. Dunque, sia il tecnico che i giocatori dovranno interrogarsi e valutare quanto accaduto.

Inoltre, questa sconfitta allontana la Juventus ancora di più dalla testa della classifica, occupata saldamente dalle milanesi. Adesso, il primo posto dei rossoneri dista ben 10 punti e ci vorrà una forte ripresa a gennaio per tentare di lottare, ancora una volta, per il titolo. Tuttavia, non tutti si auspicano il decimo Scudetto consecutivo da parte della Vecchia Signora, preferendo un passaggio di consegne nel campionato italiano. Di questa linea di pensiero è anche un ex giocatore della nostra Serie A, che in Italia ha totalizzato 128 presenze in tre periodi con le maglie di Fiorentina, Inter ed Udinese. Stiamo parlando di Zdravko Kuzmanovic.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il centrocampista serbo ha parlato di questa stagione strana e molto combattuta in Italia, analizzando anche il momento della Juventus. Ecco le parole di Kuzmanovic sul campionato: "La Juve non gioca molto bene quest'anno e contro la Fiorentina non mi è piaciuta affatto. Inoltre, nelle ultime gare non sono stati convincenti e in questa stagione mi sembrano molto in difficoltà. Io sono contento che ci siano altre squadre in lotta per lo Scudetto, perché non vorrei che lo vincesse la Juve anche quest'anno".