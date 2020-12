Juve, si cerca il vice-Morata: tra Llorente e Giroud spunta un nuovo nome

TORINO- La brutta sconfitta interna contro la Fiorentina, che ha violato l’Allianz Stadium con un secco 3-0, ha fatto scattare un allarme in casa Juventus. Come dichiarato anche da Pirlo nel post-partita, il club bianconero ha bisogno di rinforzi sul mercato e, per Gennaio, il ds Fabio Paratici è in cerca di un centravanti che possa alternarsi ad Alvaro Morata, apparso stanco nelle ultime partite giocate. Pirlo ha bisogno di un centravanti di fisico, che possa integrarsi alla perfezione con Cristiano Ronaldo, e che permetta alla squadra di avere sempre un punto di riferimento in avanti. La Gazzetta dello Sport riporta quest’oggi un nome a sorpresa: quello di Leonardo Pavoletti. Il ragazzo, classe 1988, fatica a trovare spazio al Cagliari dopo l’infortunio, con il “cholito” Simeone avanti nelle preferenze di Di Francesco. L’ex Napoli possiede le caratteristiche ricercate e i costi non esosi lo rendono un’ipotesi non da scartare.

Resta poi sempre vivo il possibile ritorno all’ombra della Mole di Fernando Llorente. Lo spagnolo di Pamplona è fuori dai piani tecnici del Napoli, non avendo giocato neanche un minuto in questa stagione. Il ragazzo conosce bene l’ambiente e Andrea Pirlo, con cui ha condiviso il biennio 2013-2015 e, anche in questo caso, i costi non sarebbero elevati. Più difficile invece arrivare a Olivier Giroud. Il centravanti della Nazionale francese è quello che, dei tre, prende un ingaggio più alto e la sua volontà di non lasciare il Chelsea prima della fine della stagione rende la strada in salita. Non sarebbe, per il momento, in lista invece Arkadiusz Milik. Il numero 99 polacco è tornato nei radar dei campioni d’Italia, che vorrebbero però metterlo sotto contratto a parametro zero durante la prossima sessione di mercato estiva.

