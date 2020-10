Juve-Napoli, lo sfottò di Socios sul 3-0 a tavolino

TORINO- Nella serata di ieri il Giudice Sportivo ha espresso il proprio verdetto sulla partita tra Juve e Napoli, decretando la vittoria a tavolino dei bianconeri per 3-0. Una notizia che è subito stata presa come spunto per uno sfottò da parte di Socios.com, sponsor del club campione d’Italia. “Tempo pazzo oggi al sud” è la frase che ha scatenato i tifosi di ambo le parti sui social, completata dal -1, ad indicare il punto di penalizzazione dei partenopei, in primo piano: