Juve, Agnelli lascia tutto: “Non avete ancora capito cosa ha fatto!”

L'ormai ex presidente della Juventus Andrea Agnelli si congeda anche dalle altre società quotate della Famiglia. Oggi, in apertura dell'assemblea dei soci, il numero uno dimissionario annuncia "un passo indietro" anche da Exor e Stellantis. Queste le parole di Agnelli: "Avendo chiuso una parte cosi importante della mia vita, la mia volontà è quella di voltare pagina. Farò quindi un passo indietro con le assemblee delle società quotate, d’accordo con John Elkann con cui il rapporto resta solidissimo. È stata una mia richiesta, in modo da poter affrontare il futuro in maniera libera e forte, con la libertà di pensiero che altrimenti non avrei".