Il ds del Rennes su Camavinga: “Vogliamo il rinnovo”, ma il giocatore…

Per questo motivo, la dirigenza del club transalpino sta valutando con molta attenzione la situazione legata alle sorti del suo gioiello. Di lui, ha voluto parlare ai microfoni di Ouest-France il Florian Maurice, che ha parlato delle intenzioni della società della Bretagna. Ecco le parole del ds del Rennes: “Vogliamo il rinnovo del giocatore e stiamo lavorando sempre di più a questo, non perché lui abbia cambiato procuratore o cose simili. Noi stiamo lavorando per questa idea e vogliamo trovare una soluzione adatta, affinché Eduardo possa continuare a giocare con noi“.

Tuttavia, il giocatore sembra intenzionato a cogliere le clamorose occasioni che gli si presenteranno nei prossimi mesi e a trasferirsi in un altro club. Infatti, sulle sue tracce ci sono da tempo diverse squadre, tra cui la Juventus: il CFO Fabio Paratici sarebbe al lavoro da diverse settimane per raccogliere informazioni sul classe 2002 e tentare il colpo. Nella sessione di mercato invernale, che si aprirà a breve, i bianconeri potrebbero farsi sotto, ma dovranno vedersela con un'agguerrita concorrenza. Questo perché anche Real Madrid e Paris Saint Germain, nell'ultimo periodo, hanno mostrato interesse nei confronti del francese. La Vecchia Signora, dunque, si prepara ad una nuova sfida di mercato: l'obiettivo Camavinga è nel mirino bianconero.