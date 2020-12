Fabio Silva: “Juve e Milan mi avevano cercato. Futuro in Serie A? Chissà…”

TORINO- La scorsa estate, con il cambio in panchina tra Maurizio Sarri e Andrea Pirlo, la Juventus ha dato il via a un progetto di rinnovamento della rosa, cedendo i giocatori ritenuti ormai a fine ciclo e rimpiazzandoli con giovani proespetti dal sicuro avvenire. Tra i volti nuovi in casa bianconera avrebbe potuto esserci anche Fabio Silva, giovane attaccante portoghese che in patria considerano già una stella nonostante la giovanissima età (classe 2002, 18 anni). L’ex Porto, però, ha preferito il trasferimento in Premier League, dove è stato accolto dal Wolverhampton, squadra dalla grande influenza lusitana, in cambio di un versamento di ben 40 milioni di euro. Nessun rammarico però, visto che con gli “arancioni” il ragazzo sta trovando abbastanza spazio in campo, con due reti messe a segno prima della pausa di questi giorni. In futuro, però, chi lo sa, le porte della Serie A potrebbe nuovamente aprirsi per Fabio Silva che, ai microfoni di Tuttosport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"Nel corso delle passate sessioni di mercato anche Juventus e Milan si erano fatte avanti per il mio cartellino. I miei agenti, con il sostegno di mio padre Jorge, che lavora per la STV, stavano lavorando, con i loro partner italiani Luca Perugino e Umberto Riva, per mantenere aperta la porta ad un possibile trasferimento nel campionato di Serie A, come successo anche a mio fratello. Però chi lo sa, magai un giorno, in futuro, se ne potrebbe riparlare…Nel calcio, come in qualsiasi altro ambito nella vita, non si può mai sapere cosa può succedere nel prossimo futuro…". Insomma, per Fabio Silva la Serie A non sarebbe un campionato da scartare e, magari, la Juventus tenterà un nuovo affondo in una delle prossime sessioni di mercato.