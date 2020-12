Di Gennaro sul progetto Juve: “Allegri aveva pienamente ragione”

TORINO – Il 2020 della Juventus termina con delle bruttissime notizie, sia dal campo che dalle aule di tribunale. Questa settimana, infatti, è stato prima accolto il ricorso del Napoli in merito alla vicenda del mancato match del 4 ottobre scorso: di conseguenza, ai bianconeri sono stati revocati i tre punti assegnati a tavolino e ai partenopei è stato ridato il punto di penalizzazione. Inoltre, nella serata di martedì, la squadra di Andrea Pirlo ha subito una delle peggiori sconfitte degli ultimi anni. Sul campo dell’Allianz Stadium, la Vecchia Signora ha perso 3-0 contro la Fiorentina, interrompendo bruscamente la propria rincorsa al primo posto occupato attualmente dal Milan.

Una disfatta che ha dato adito alle critiche, rivolte non solo nei confronti dei giocatori e del tecnico, ma anche della società. Al club, infatti, viene data colpa di non aver sfruttato bene le occasioni che gli si presentavano per ripartire bene con il nuovo progetto. Una di queste, arriva da un ex giocatore della Fiorentina, che ha vestito anche la maglia della Nazionale Italiana ai Mondiali del 1986. Stiamo parlando di Antonio Di Gennaro, che ha voluto fare un commento sulla situazione della società e sul progetto che ha per il futuro.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex centrocampista e attuale opinionista, ha risposto ad una domanda molto interessante su un affermazione di Max Allegri: l'ex tecnico, infatti, aveva consigliato alla Juve di ripartire da zero. Ecco le parole di Di Gennaro sulle affermazioni dell'ex allenatore bianconero: "Allegri aveva pienamente ragione. Certe occasioni non si possono lasciar scappare così, ma vanno prese al volo. Bisogna essere forti per farcela e non perdersele. Tuttavia, non ci sono più giocatori di alto livello, specialmente in mezzo al campo. Inoltre, anche il reparto difensivo comincia ad avere qualche problema".