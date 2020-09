TORINO- Nei giorni scorsi Kylian Mbappè è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. Così come il resto dei compagni di Nazionale, anche Adrien Rabiot è stato a contatto con l’asso del Psg ma, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista non dovrà sottostare ad alcun periodo di quarantena forzata. L’ex Psg proseguirà il normale iter di tamponi come da protocollo.