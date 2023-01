Juventus-Monza, che spettacolo i tifosi: “Improvvisa voglia di andare a messa”

Federico Chiesa in gol contro il Monza

Dopo oltre un anno dall'ultima rete, Federico Chiesa torna a segnare (gol bellissimo) e regala la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia alla Juventus, che supera per 2 a 1 il Monza di Palladino. Vecchia Signora in vantaggio all'8' con Kean, raggiunta al 24' da Valoti. Poi ci pensa il numero 7 bianconero con una giocata da campione ad evitare lo spettro dei supplementari. La Juve raggiunge la Lazio di Sarri, che affronterà il prossimo 2 febbraio all'Allianz Stadium. Il pubblico juventino sorride a 32 denti e si gode il ritorno del calciatore più atteso. Nel post partita il web si è scatenato. Abbiamo raccolto per voi i commenti più divertenti e significativi dei supporter bianconeri.Sfogliali subito<<<