Juve-Monza 2-1: Chiesa manda i bianconeri ai quarti di finale

Primo tempo vivace, con azioni da una parte e dall'altra. I giovani bianconeri si mettono subito in mostra, con Soulè e Iling-Junior che si rendono più volte pericolosi. Ad aprire le danze è però Kean , che segna di testa su un bellissimo cross di McKennie . I bianconeri sembrano in controllo della partita, ma di colpo il Monza trova la rete del pareggio: su calcio d'angolo Valoti viene lasciato libero di colpire da McKennie e non lascia scampo a Perin. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

La seconda frazione di gioco inizia con gli stessi ritmi della prima, anche se la Juve grazie ai cambi comincia a alzare i giri del motore. Non a caso al 76' i bianconeri trovano la via del gol grazie a Kean, gol annullato per fuorigioco. La squadra di Allegri non si perde però d'animo e soltanto un minuto dopo trova la rete del vantaggio, segnata dal subentrato Chiesa. L'esterno italiano torna al gol con una bellissima conclusione a giro di destro, più di un anno dopo la sua ultima marcatura. 2-1, vittoria per la Juve. Leggi le pagelle di Juventus-Monza di Angelo Di Livio<<<