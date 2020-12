Buone notizie dall’Inghilterra: la Juve vicina ad un top player

TORINO – Il 2020 della Juventus si è concluso nel peggiore dei modi e nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare. La squadra di Andrea Pirlo, infatti, ha perso in casa contro la Fiorentina per 3-0, lo stesso giorno in cui ha ricevuto la notizia della revoca dei tre punti assegnati a tavolino e del fatto che il mancato match contro il Napoli si dovrà rigiocare. Molti dei limiti della Juve, nella giornata di martedì, sono stati messi in luce. Anche la rosa sembra avere delle lacune, probabilmente anche dal punto di vista dell’esperienza e della gestione delle partite. Molti giocatori e il tecnico sono giovani, è vero: ma alcune situazioni, come quella dell’inferiorità numerica contro la Viola, vanno prese di petto da squadre come la Juventus.

Per questo, la società ha cominciato a mettersi al lavoro sul mercato, in cerca di nuovi rinforzi che possano tappare alcuni buchi, specialmente caratteriali. Molti sono i nomi finiti sul taccuino di Fabio Paratici, che sta valutando i vari obiettivi: il profilo adatto alla Vecchia Signora, per il momento, sembra essere quello di un giocatore di esperienza e di qualità, che possa aiutare la crescita complessiva della rosa. Infatti, la dirigenza ha puntato lo sguardo su diversi calciatori e, nelle ultime ore, buone notizie dall’Inghilterra. Secondo alcune voci, la Juve sarebbe vicina ad un top player.

Stiamo parlando di Francisco Roman Alarcon Suarez, detto “Isco“, centrocampista classe 1992 del Real Madrid e della Nazionale Spagnola. Il giocatore da diverse settimane è al passo d’addio con i Blancos e, nella ricerca di una nuova sistemazione, il suo nome è stato accostato più volte ai bianconeri. Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Star, il fantasista sembra ormai destinato a trasferirsi a Torino, dove ritroverà Cristiano Ronaldo. I due sono stati compagni di squadra tanti anni a Madrid e potrebbero giocare di nuovo insieme sulle rive del Po. La Juventus, dunque, prepara il colpaccio per gennaio: Isco sembra in dirittura d’arrivo. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<