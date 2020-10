Bonucci: “Volevamo regalare una vittoria alla città di Bergamo”

TORINO – Il difensore della Juve Leonardo Bonucci, ha postato una foto sui social al termine della sfida tra Italia e Olanda, con una dedica speciale rivolta alla città di Bergamo.

“Avremmo voluto regalare la vittoria alla città di Bergamo e ai bergamaschi perché, come tutti Noi italiani, hanno saputo reagire e rialzarsi di fronte ad un evento così catastrofico e che stiamo ancora attraversando. Non molliamo mai. E prendendo esempio, avremo l’obbligo di vincere le due partite che mancano per andare avanti alle fasi finali, con la stessa determinazione e voglia di tornare grandi. #LB19 #VivoAzzurro”.