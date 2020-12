Bonucci: “Abbiamo conquistato vittorie importanti, vittorie da Juve. La sconfitta di ieri fa male, ma…”

TORINO- Con una deludente sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina (prima squadra a vincere con tre gol di scarto in campionato allo Stadium) si è concluso il 2020 della Juventus. Il club bianconero, dopo 13 partite giocate (in attesa del recupero con il Napoli, la cui data è ancora incerta), resta così a 24 punti in classifica. Diverse le critiche da parte dei tifosi all’indirizzo della squadra, rea di non essere scesa in campo con il giusto piglio in una partita importante come quella con i gigliati. Nel mirino è finito soprattutto Leonardo Bonucci, autore di una prestazione molto al di sotto delle aspettative. Il numero 19 è entrato sfortunatamente in tutte e tre le reti segnate dalla squadra di Cesare Prandelli. In occasione del vantaggio di Vlahovic, non seguendo la linea del fuorigioco tracciata da De Ligt, ha lasciato in gioco il centravanti serbo, che si è poi involato verso la porta battendo Szczesny. Sul 2-0, il centrale viterbese ha bucato l’intervento su un cross proveniente dalla sinistra, con la palla che è poi carambolata sullo sfortunato Alex Sandro, che ha così realizzato un autogol.

Infine, sull'azione del terzo gol, Bonucci ha perso palla dopo un'uscita dalla difesa. Serataccia per il giocatore, per l'occasione capitano vista l'assenza di Giorgio Chiellini, ma la voglia di riprendersi già a partire dalla gara con l'Udinese (in programma il 3 Gennaio) è tanta. Lo dimostra l'ultimo post sui social del giocatore, che ha invitato anche i suoi compagni a non farsi scoraggiare dal brutto ko, rialzando subito la testa: "Abbiamo conquistato vittorie importanti. A Barcellona. A Parma. Come il Derby. Vittorie da Juve. Poi abbiamo subito una sconfitta, quella di ieri, che fa male. Ma la voglia di rivincita è immensa. Difendiamo quello che abbiamo sul petto! FINO ALLA FINE".