Bertolini sull’approccio della Juve: “Contro la Fiorentina ha sbagliato”

TORINO – L’ultima partita del 2020 per la Juventus di Andrea Pirlo è stata un vero e proprio disastro. I bianconeri, infatti, hanno perso in casa per 3-0 contro la Fiorentina, perdendo terreno nei confronti delle concorrenti per la vittoria finale dello Scudetto. Il tutto è stato reso più pesante dalla decisione del Collegio di garanzia del CONI, che ha accolto il ricorso del Napoli e ha tolto i tre punti assegnati a tavolino alla Vecchia Signora. Nella stessa giornata di campionato, Milan ed Inter hanno vinto e hanno allungato ulteriormente sulla Juve, arrivando 10 punti sopra.

La prestazione dei bianconeri, probabilmente, è stata influenzata anche da questa notizia, che ha scosso l’ambiente. Per questo, l’approccio della squadra alla sfida con la Viola non è stato affatto quello ci si aspetta sempre dalla Juventus. Proprio di questo ha voluto parlare la ct della Nazionale Italiana di Calcio Femminile, Milena Bertolini. Intervenuta ai microfoni di Rai Sport, ha detto: “Contro la Fiorentina l’approccio è stato sbagliato, probabilmente anche per la notizia del ricorso del Napoli. Quando l’atteggiamento ad una partita è sbagliato, per riprenderla poi è molto difficile. La squadra sicuramente ha provato a fare qualcosa, ma ha sbagliato perché non ha compreso bene la situazione in cui si trovava. Nella ripresa, in 10 contro 11, Pirlo avrebbe dovuto gestire la gara in una maniere totalmente differente“.