Aumenta la concorrenza della Juve per un obiettivo di mercato

TORINO – Continua a muoversi sempre di più sul mercato la Juventus, che vorrebbe regalare ad Andrea Pirlo nuovi rinforzi. Infatti, nell’ultima giornata si sono visti alcuni limiti della rosa bianconera, che costretta a fare a meno di alcuni giocatori, specialmente in difesa, è stata umiliata dalla Fiorentina. La sfida contro i viola all’Allianz Stadium, infatti, è terminata 3-0 per gli ospiti. I bianconeri hanno concluso il 2020 con questa disfatta e, adesso, la società vorrebbe correre ai ripari per rendere la squadra sempre più competitiva. La rincorsa a Milan ed Inter dovrà ripartire già dal rientro in campo.

Per questo, Fabio Paratici e la dirigenza juventina hanno iniziato a lavorare senza sosta per individuare gli obiettivi principali del calciomercato. Manca poco, ormai, all’avvio della sessione invernale e la Vecchia Signora avrebbe già pronte alcune operazioni per portare a Torino dei giocatori seguiti da tempo. In particolar modo, l’oggetto del desiderio della Juve sembra essere David Alaba, terzino austriaco classe 1992: il giocatore è in scadenza di contratto con il Bayern Monaco e sta cercando una nuova squadra da cui ripartire per una nuova esperienza. Il club torinese è sulle sue tracce da parecchie settimane, ma la concorrenza per questo obiettivo di mercato aumenta sempre di più.

Infatti, come riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Alaba sembrerebbe attratto dalla Liga: in particolare, il suo sogno potrebbe essere quello di giocare con la maglia del Real Madrid. Tuttavia, in Inghilterra non la pensano affatto allo stesso modo. Questo perché, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, il Manchester United avrebbe avviato i contatti con Pini Zahavi, agente del calciatore: i Red Devils sarebbero disposti a soddisfare le richieste dell’austriaco e avrebbero già pronto un pre-contratto. Una sfida molto dura e ricca di colpi quella per arrivare all’esterno del Bayern. La Juventus continua a seguirlo e aspetta il momento migliore per sferrare il suo attacco: David Alaba è nel mirino.