Juventus-Nantes, tifosi su tutte le furie: “Schifo, schifo, schifo!”

La Juve non va oltre l '1 a 1 col Nantes all'Allianz Stadium nell'andata dei playoff di Europa League. Una gara che si era messa sui binari giusti con il vantaggio di Vlahovic al 13' e con altre occasioni create dai bianconeri, ma sprecate dalla squadra di Allegri. Il pareggio dei francesi in contropiede ha lasciato l'amaro in bocca e costringerà la Vecchia Signora a vincere in Francia la prossima settimana.

Non avremo assistito ad una partita magistrale della Juventus, ma quello che ha combinato Pinheiro, l'arbitro di ieri, ha del clamoroso. Una gestione dei gialli apparsa non esattamene equa, ma soprattutto un fallo di mano di un difensore del Nantes su colpo di testa di Bremer in area che appariva come il più limpido dei calci di rigore. Richiamato al monitor, il "nostro eroe", invece di assegnare il penalty, opta per un fallo in attacco del centrale brasiliano. Roba da pazzi! I tifosi bianconeri si sono scatenati sui social. I soliti commenti esilaranti, ma anche post piuttosto duri che abbiamo raccolto per voi nella nostra gallery. Partiamo subito col primo<<<