La moviola di Juventus-Nantes: Pinheiro disastroso nega un rigore

All'Allianz Stadium i bianconeri hanno pareggiato in modo amaro contro i francesi: male in direttore di gara, che sbaglia l'episodio decisivo

Nella prima frazione non ci sono particolari episodi controversi. N essun dubbio sul gol dell'1-0 , con Chiesa che parte in posizione regolare sul lancio di Di Maria. Il direttore di gara si dimostra un po' troppo permissivo con dei body-check piuttosto duri dei giocatori del Nantes , non considerati falli.

Nei primi minuti della ripresa Pinheiro ammonisce Chiesa per un pestone: il giallo sembra eccessivo per un normale fallo di gioco. Manca invece il secondo giallo per Castelletto, che lo avrebbe meritato per fallo su Vlahovic. Giusto lasciar correre sul contatto su Chiesa che porta al contropiede del pareggio del Nantes. Quasi allo scadere, un episodio clamoroso: su un colpo di testa di Bremer c'è un fallo di mano di un difensore avversario. L'arbitro, richiamato al monitor, rivede l'azione e opta per un fallo sullo stacco di testa, invece di assegnare il rigore. Una decisione davvero discutibile.