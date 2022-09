Addio Allegri, i tifosi hanno già scelto: “Vogliamo quel folle di…”

La società bianconera predica calma per quanto riguarda il futuro di Allegri. Lo stesso tecnico non si sente in bilico, anche se di fronte ad un risultato negativo contro il Monza sarebbe davvero difficile non intervenire in maniera netta. Giustamente la dirigenza piemontese pondera le sue decisioni in base a tanti fattori. Fosse per i tifosi, il caro Max sarebbe già stato condannato all'addio.