Mercato Juve – News col botto, la società ripensa ad un campione

Momento piuttosto delicato in casa Juventus. I risultati deludenti hanno posto sulla graticola sia Massimiliano Allegri che la squadra nel suo complesso. Gli infortuni patiti da alcuni uomini chiave non possono bastare per giustificare un inizio pessimo della compagine piemontese. Soprattutto in Champions servirà una mezza impresa per passare al turno successivo.

Qualcuno comincia a mugugnare anche per le scelte compiute sul mercato. Puntare su calciatori ultratrentenni, a quanto pare non esattamente integri e non colmare la lacuna sulla fascia sinistra di difesa, ha rappresentato una mossa avventata. La società è comunque intenzionata a correre ai ripari. Ci sarà da fare i conti con una situazione finanziaria non proprio florida, ma si punterà comunque su campioni e non su scommesse da dover aspettare. Nella consueta raffica bianconera vi raccontiamo cosa bolle in pentola in casa Juve in queste ultime ore<<<