Zuliani: “La Juve punta su giovani che devono esplodere. Le favorite sono…”

Zuliani non crede fino in fondo alla vittoria dello Scudetto della Juve quest'anno nonostante la mancata partecipazione alle coppe

Nei primi 3 impegni, gli uomini di Allegri hanno collezionato 7 punti grazie alle due vittorie in trasferta e al pari in casa. I bianconeri si attestano così terzi in classifica a +1 dal Napoli di Rudi Garcia e all'inseguimento delle milanesi (che dopo lo stop si affronteranno nel derby di Milano), a pari punti in vetta alla classifica.

Il giornalista di fede juventina Claudio Zuliani tuttavia non è convinto delle capacità della Juve quest'anno. Queste le sue parole: "Io dico che il Napoli, il Milan e l'Inter sono nettamente favorite per lo scudetto. La Juventus, attualmente, non può competere con queste altre squadre. La dirigenza bianconera non ha potuto chiudere certe operazioni in entrata, ha dovuto puntare su giovani che devono tuttavia ancora esplodere completamente. Le altre tre invece sono attrezzate meglio per vincere".