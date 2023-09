Del Piero nel nuovo Cda? “Non c’è bisogno, mi sento ancora della Juve”

Alessandro Del Piero entrerà a far parte della nuova dirigenza della Juve? La risposta della leggenda bianconera

Nel corso dell'ultimo anno in casa Juve ci sono stati tantissimi cambiamenti. Il vecchio Cda bianconero a seguito dell'inchiesta Prisma si è dimesso in blocco, compreso l'ormai ex presidente Andrea Agnelli.

La Juve ha vissuto mesi difficili tra aule di tribunali e penalizzazioni, terminati con il meno dieci in classifica e l'esclusione dalle coppe europee. Ora la Vecchia Signora può ricominciare da zero con una nuova dirigenza e nuovi obiettivi. Molti tifosi chiedono però a gran voce l'ingresso in società di qualche personalità di spicco, magari di una leggenda come Alessandro Del Piero.

L'ex attaccante intervenuto nel corso del Forum eventi di San Pancrazio Salentino da “Leggenda Bianconera” ha però detto: "Io mi sento ancora della Juve, non c’è bisogno di avere un ruolo in società". Per ora il sogno dei tifosi bianconeri sembra destinato a rimanere tale.

