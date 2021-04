Zorc (ds Borussia Dortmund): “Superlega? Agnelli ancora ci crede. Contento sia saltata all’aria”

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund ha parlato

TORINO - Micheal Zorc , direttore sportivo del Borussia Dortmund , ha parlato ai microfoni della Bild circa il fallimento Superlega: "Sono contento che il fantasma della Superlega sia scomparso ancor prima di manifestarsi. Sono anche contento che noi e il Bayern abbiamo avuto una posizione chiara sin dall'inizio. Per quanto riguarda i tifosi in Inghilterra, va detto che per anni hanno dovuto subire l'influenza degli investitori, con prezzi dei biglietti alti e orari assurdi. Fortunatamente, sono immediatamente scesi in piazza e hanno contribuito a sistemare le cose. Quando sento che Andrea Agnelli continua a parlare positivamente di quel progetto, è chiaro che fa parte di un'altra cultura".

A proposito di Juventus, ha parlato Andrea Pirlo ai microfoni di Juventus Tv dopo la vittoria contro il Parma. Queste le sue parole: "Il nostro primo avversario a volte è la testa, ma oggi siamo partiti con il giusto atteggiamento e non era facile, siamo rimasti in campo con la giusta concentrazione nel secondo tempo siamo migliorati come fluidità, riuscendo a giocare tra le linee. Dybala è molto bravo a farlo, anche se nel primo tempo era un po' distante tra le linee di passaggio e durante l'anno ci è mancato, perché è un giocatore importante. Questa sera è migliorato con il passare dei minuti e ha fatto una grande partita. Buffon? Lo conosco da quando avevamo 16 anni e siamo ancora insieme. È una persona straordinaria e un campione assoluto e ci dà grande energia quando scende in campo". Queste invece le parole di Alex Sandro: "La cosa importante è vincere, indipendentemente da chi segna. Lavoriamo ogni giorno per riuscire a vincere e oggi siamo felici di esserci riusciti. Avevamo in testa solo la partita e ed è questo che ci ha permesso di superare il Parma".