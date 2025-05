Conte rivoluziona la Juventus: formazione da urlo | Calciomercato

Calciomercato, Juventus da urlo con Conte in panchina

Che Juve potrebbe essere con l’approdo di Antonio Conte in panchina? In queste ore non si parla d’altro. Il rapporto tra il tecnico azzurro e ADL sarebbe ai minimi termine e a quanto pare ci sarebbero tutte le possibilità di vedere un ribaltone assoluto per quanto riguarda la possibilità di vedere il tecnico Salentino nuovamente a Torino. Esistono, infatti, ampie possibilità che l’affare possa andare in porto. Anche considerando il fatto che – come detto – lo stesso mister non vedrebbe l’ora di un trasferimento all’ombra della Mole. Quello che succederà lo staremo a vedere, di sicuro però oggi vogliamo fare un gioco con i nostri lettori. E raccogliendo tutte le informazioni del caso, abbiamo composto quella che potrebbe essere la formazione da urlo della Juventus proprio con Conte in panchina. Per guardarla ruolo per ruolo, trovate il link qui sotto!

