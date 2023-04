Zoff gioca Lazio-Juventus: “Sarà una sfida molto aperta”

Dino Zoff , ex portiere della Juventus , ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche del match con la Lazio . Ecco le sue parole: "Certamente sono due squadre che tenendo conto delle penalità sono seconda e terza. La potenzialità delle due è notevole. La Lazio sta facendo particolarmente bene, adesso ha trovato anche un'organizzazione difensiva notevole. La Juventus anche viene da un sacco di risultati positivi, credo sia una sfida molto aperta. Immobile viene anche da un anno particolare ma i suoi numeri sono straordinari. Vlahovic le potenzialità le ha fatte vedere, è in un momento particolare, ma succede ai centravanti passare periodi del genere.

Nazionale? E' stato un controsenso vincere gli Europei e non andare ai Mondiali. Mancini fa bene il suo mestiere, magari è il prodotto che non va ed è in difficoltà. Convoca in tanti per vedere cosa è meglio, una volta era più semplice scegliere. Siamo usciti comunque anche per un rigore sbagliato, quindi c'entra anche la fortuna. Tecnicamente abbiamo un calcio discreto, superiore forse ai miei tempi, dove però c'erano le punte più determinanti".