Allegri: “Domani sarà uno scontro diretto, Lazio difficile da attaccare”

Il tecnico bianconero parla dalla sala stampa dell'Allianz Stadium per presentare la partita in programma domani sera

La Juventus scenderà in campo domani sera contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, nella partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

LAZIO - "Stanno facendo un ottimo campionato, hanno 54 punti rispetto ai nostri 59, è uno scontro diretto. Sarri è tornato agli inizi, quando si contraddistingueva per le sue grandi difese. Hanno fatto clean sheet nelle ultime sei, per noi sarà complicata".

FORMAZIONE - "La formazione la deciderò dopo l'allenamento, devo vedere Pogba e Bonucci, chi ha recuperato da martedì. Iling e Barrenechea non ci saranno perchè hanno giocato ieri con la Next Gen, in una partita che gli è servita molto dal punto di vista mentale. Vedendo delle statistiche di Real e Barcellona, soprattutto del Real, ho visto che molti giocatori hanno partite nelle seconde squadre, in Italia siamo molto indietro".