Bonucci verso la convocazione: il capitano decise l’ultimo Lazio-Juve

Bonucci può rientrare per la sfida dell'Olimpico: sua la doppietta che ha deciso l'ultimo precedente in casa della squadra biancoceleste

redazionejuvenews

La Juve lavora alla vigilia di un impegno importante e delicato. Un big match con tre punti in palio pesanti per le ambizioni dei bianconeri che ora vedono solo a 6 punti la zona Champions, al netto della penalizzazione. La squadra di Allegri troverà di fronte Maurizio Sarri e una Lazio in grande condizione. Le due squadre che si affronteranno domani sono reduci da un mese di marzo in cui si sono rilanciate per i propri obiettivi stagionali.

Dopo tre match consecutivi all'Allianz Stadium - il ritorno della passata stagione, la gara d'andata di quella in corso e i quarti di Coppa Italia - la Juve tornerà ad affrontare i capitolini in trasferta 504 giorni dopo l'ultima volta. Era il 20 novembre 2021, 13a giornata di Serie A 2021/22, e le formazioni in campo presentavano elementi diversi in campo.

Luca Pellegrini, ora in prestito ai biancocelesti, era in campo da quinto a tutta fascia nella Juve. E la coppia offensiva dei bianconeri non contava ancora su nessuno di quelli che potrebbero partire domani dal 1'. C'erano Chiesa e Morata nel duo offensivo e De Ligt componeva con Danilo e Bonucci la linea difensiva. Proprio il capitano bianconero fu protagonista di una serata magica. Sul 2-0 finale in favore dei bianconeri la doppietta del 19 da calcio di rigore decise l'incontro. Lo stesso Bonucci che domani potrebbe tornare in panchina per la Juve dopo i problemi fisici.