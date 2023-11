Zoff: “Juventus non brillante. Con il Cagliari sarà molto dura”

Zoff ha parlato dell'incontro di Serie A tra la Juventus e il Cagliari: un impegno insidioso per i bianconeri, recentemente non eccellenti

Intervistato a TuttoCagliari.net, Dino Zoff ha analizzato la sfida tra Juventus e Cagliari. Ecco le sue parole: “Non c’è dubbio che il Cagliari scenderà in campo, come sempre avviene quando si disputano partite importanti, con la voglia di fare del proprio meglio e con la ferma convinzione di poter dire la sua. Nonostante le ultime tre vittorie a Torino sarà comunque molto dura per i sardi. La Juve si sta disimpegnando egregiamente in questo periodo, però naturalmente rimane una sfida tutta da giocare. Si potrà dire che i bianconeri non appaiono brillantissimi sul piano del gioco, ma il risultato nello sport è una componente molto importante".