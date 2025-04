Zoff: “Come avrei giocato con la palla tra i piedi? Bene”

Dino Zoff, ex portiere della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della costruzione dal basso.

Dino Zoff, ex calciatore della Juventus e della Nazionale, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Come mi sarei trovato con la palla tra i piedi per la costruzione dal basso? Credo bene, perché non erano male per essere un portiere. E poi ritengo che – quando una regola cambia – si trova sempre il modo di adattarsi alla nuova realtà. Il problema semmai è un altro. Non si deve costringere chi sta tra i pali a toccare più palloni di un centravanti”.

Sulla costruzione dal basso

“Mi riferisco alla costruzione dal basso. Un portiere ha già un enorme carico di responsabilità per i gol che deve evitare. In questo modo lo si obbliga ad assumere altri rischi che finiscono per caricarlo troppo di pressioni”. Intanto ecco le parole di Tudor<<<