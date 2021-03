Zidane: “Ronaldo? Lasciamolo tranquillo, è un giocatore della Juventus”

Il tecnico del Real Madrid ha parlato

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato ieri sera dopo la partita che ha visto vincere i Blancos contro l'Atalanta per 3-1, guadagnando l'accesso ai quarti di finale della Champions League . Il tecnico della squadra spagnola ha analizzato la vittoria ottenuta contro la squadra di Gasperini, arrivata dopo lo 0-1 con cui il Real aveva lasciato Bergamo: "Abbiamo fatto una bella prestazione, penso che anche l'Atalanta abbia giocato bene. Noi a livello difensivo abbiamo interpretato bene la partita, poi sappiamo che quando abbiamo il pallone possiamo fare belle cose. In generale siamo andati bene dall'inizio alla fine. Arrivare ai quarti era il nostro obiettivo".

"Abbiamo fatto una bella gara all'andata, sapevamo che oggi fosse difficile, però siamo stati bravi. Penso che abbiamo meritato di passare. Però non abbiamo fatto ancora niente, dobbiamo continuare. Mancano tante partite sia in Liga che in Champions League. Mi sono congratulato con i giocatori perché hanno giocato una grande partita dall’inizio alla fine contro una squadra come l’Atalanta che ti chiede molto fisicamente. Loro hanno giocato bene, ma noi difensivamente benissimo. È stata una partita completa per noi. Loro hanno creato una chance con Zapata, una sola. Di solito ne fanno tante, ma stasera non le abbiamo viste”.