Calciomercato Juventus – Ribaltone totale: idea clamorosa di Agnelli

Sono giorni frenetici in casa Juventus. La super sfida contro il Diavolo si avvicina, un match che potrebbe decidere le sorti future del club piemontese. Con una vittoria la Champions sarebbe più vicina, con una sconfitta il rischio di rimanere fuori dalle prime quattro sarebbe reale e concreto. Insomma in questo momento a catturare la concentrazione del tecnico e della squadra è senza dubbio il campo, ma nel frattempo in società si starebbe cominciando a pianificare la prossima stagione. Non solo in Corso Galileo Ferraris mancano le certezze, ma anche in numerose altre big europee.In queste ore è arrivata una notizia che ribalterebbe quello che è stato scritto dai giornali nell'ultimo periodo<<<