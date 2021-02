Zidane: “Mi piace vedere Pirlo sulla panchina della Juve, è un po’ come me”

Il tecnico del Real Madrid ha presentato la partita contro l'Atalanta di questa sera

Dopo la Juventus, che ha perso contro il Porto nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, e la Lazio che ha perso ieri sera conto il Bayern Monaco, questa sera l'Atalanta scenderà in campo contro il Real Madrid per l'andata degli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie. Il tecnico dei Blancos ed ex giocatore della Juventus Zinedine Zidane ha presentato la partita in conferenza stampa, parlando anche della Juventus: "Sappiamo la partita che ci aspetta, sappiamo da dove veniamo. Abbiamo lavorato bene, dovremo raccogliere un buon risultato, siamo concentrati. Noi abbiamo l'esperienza giusta, speriamo di arrivare fino alla finale. Abbiamo tutta l'intenzione di farlo, il Real Madrid è così: scendiamo in campo per vincere. Sappiamo bene che ci sarà anche una partita di ritorno, ma siamo concentrati su questa".

"Siamo in emergenza ma questo è quello che passa al convento, ma lo sapevamo anche a inizio stagione. Non dobbiamo farci condizionare, ma conosciamo i nostri punti di forza. Dovremo provare in tutti i modi a mettere in campo tutto ciò che abbiamo. Sappiamo benissimo quali sono le situazioni degli infortunati. Abbiamo preparato la partita con questi giocatori, scendiamo in campo col solito atteggiamento. Io non firmerei per un pareggio, noi scendiamo in campo per vincere. Per noi è una partita diversa, non conosciamo il nostro avversario. L'Atalanta è una squadra molto offensiva. È una squadra composta da giocatori eccellenti, sono solidi e compatti. I paragoni non hanno senso nel calcio, l'Atalanta è l'Atalanta, l'Ajax è l'Ajax. Sarà una partita bellissima".

"Gli elogi di Gasperini? Meno male che non gioco io, sono cotto. Gasperini ha fatto un ottimo lavoro, lui allenava la Primavera quando io ero alla Juventus. Ha fatto un ottimo lavoro, ha fatto delle grandi cose qui. Mi piace come allenatore come mi piace Pirlo, che è un po' come me, perché ha giocato nella Juve e ora fa l'allenatore; mi piace vederlo sulla panchina bianconera, fa bene il suo lavoro e ha una buona squadra. In generale mi piace vedere gli ex giocatori allenare."