Zenoni: “La Juventus ha ancora alti e bassi, con l’Atalanta bella sfida”

Cristian Zenoni, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "L'Atalanta è in un ottimo periodo, è reduce da due vittorie consecutive senza aver subito gol. La Juve è un po' vittima di alti e bassi, Allegri non ha ancora trovato il bandolo della matassa, sarà una partita aperta, i bianconeri verranno a Bergamo per far la loro partita e i loro giocatori possono sempre far male in qualsiasi momento. Ma se devo sbilanciarmi, vedo favoriti i padroni di casa per questa sfida.

Più o meno a grandi linee sarà come l'ultima sfida giocata a Bergamo, dove l'Atalanta farà la partita. Da capire che formazione schiererà Allegri, per me tornerà Vlahovic dall'inizio e potrebbero esserci anche altri cambi rispetto alla sfida con il Lecce.

Juve cambiata? Inizialmente mi sembrava esser cambiata, poi ci sono stati dei cali simili a quelli dello scorso anno. La Juve, al di là dell'avversario, non si può permettere di prendere quattro gol. Poi si può perdere, per carità, ma non in quel modo. Se una squadra così vuole ambire allo scudetto, deve riuscire ad evitare certi black-out. Da tifoso voglio che si giochi per vincere il campionato, non per centrare il quarto posto come ribadito da Allegri".

