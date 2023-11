Zenga: “Inter squadra completa. La Juventus tiene il passo”

Andrea Zenga ha parlato di Inter e Juventus in attesa del derby d'Italia: i nerazzurri appaiono i più forti ma i bianconeri non mollerebbero

Intervenuto dagli studi di Sportitalia, Andra Zenga ha parlato di Inter e Juventus , squadre in cima alla classifica di Serie A e avversarie nella prossima giornata. Ecco le sue parole: "L' Inter dall'ultima sosta nazionali ha vinto tutte le partite, Champions League compresa. Questo fa capire quanto stia bene questa squadra, sia nei singoli che a livello di affiatamento. Si vede che c'è un bel gruppo. Prima c'è stato il momento di Lautaro , poi sono venute fuori le prestazioni dei vari Calhanoglu , Dimarco e compagnia".

L'ex calciatore ha proseguito: "L'Inter è una squadra completa e con un'ottima fase difensiva, subisce veramente poco. Al momento il primo posto è meritato, ma c'è da dire che la Juventus è l'unica a tenere il passo. Vedremo lo scontro diretto di Torino al rientro dalla sosta, ma credo che l'Inter abbia le basi solide per lottare per lo Scudetto e andare avanti in Champions".