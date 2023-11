Rossi: “Vlahovic vittima di se stesso. Kean lavora meglio per la Juve”

Intervenuto a TvPlay, Paolo Rossi ha affrontato l'argomento Dusan Vlahovic alla Juventus . Ecco le sue parole: "Si dice che Vlahovic sia vittima di Allegri , ma credo che lo sia di sé stesso. Con questa squadra serve un certo tipo di lavoro e Kean , in questo momento, lo fa meglio di Vlahovic . Non metto in dubbio che possa essere un calciatore che esploda altrove: in una grande squadra la comfort zone te la devi guadagnare".

L'ex calciatore ha proseguito: "Juve-Inter? Non mi stupirei se Vlahovic finisse in panchina. Se sarà un acquisto completamente sbagliato, lo diremo alla fine della stagione, ma di giocatori che in piazze minori spaccano il mondo e non riescono a fare il salto in un top club, ne è pieno il mondo. Se non stoppi bene la palla a 40 metri dalla porta, non è sempre colpa del gioco”.