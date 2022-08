Zenga: “Allegri è stracontento, gli stanno facendo la squadra che voleva”

Walter Zenga , ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport, parlando della Juventus e del calciomercato. Ecco le sue parole: "Allegri e’ stracontento: gli stanno facendo la squadra che voleva e se n’è andato De Ligt che non voleva più stare. La sua sfortuna è aver perso Pogba, la fortuna è che fra poco ritroverà Chiesa, il colpo è Di Maria: straordinario per qualità ed esperienza. Giocatori più pronti. A livello di laterali di difesa si può fare di più e davanti serve un’alternativa a Vlahovic. Ma il mercato è ancora lungo e i soldi entrati da De Ligt sono tanti".

Su Onana, nuovo acquisto dei nerazzurri: "Se mi piace? Reattivamente, elasticamente e anche scenograficamente è forte, ma ha giocato poco negli ultimi due campionati, e in partite dominate, dove subiva pochissimo. Il paragone con Maignan non sta in piedi: il milanista era stato campione di Francia, Onana avrà il suo spazio, ma è un inserimento di prospettiva. L’Inter per me un titolare ce l’ha, è Handanovic. Inzaghi deve essere chiaro e decidere chi lo è dei due: punto. Non può alternarli: pensate al Napoli l’anno scorso, ci hanno rimesso tutti".