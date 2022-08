Juve, niente operazione per Pogba: terapie conservativa e stop di un mese

L'infortunio di Paul Pogba sembra meno grave del previsto. Il francese starà ai box per sole cinque settimane.

redazionejuvenews

Dopo diversi giorni di tentennamenti e di decisioni è arrivato finalmente il responso per quanto riguarda l'infortunio di Paul Pogba. Il francese, infortunatosi nella tournée americana, deve fare i conti con un problema al ginocchio, più precisamente al menisco. Dalla notizia dello stop sono circolate tantissime voci sul possibile rientro, da un mese fino a 5-6 mesi, in base all'operazione o alla scelta della terapia conservativa, principalmente messa in atto per salvaguardare il Mondiale in Qatar 2022.

Nella giornata di ieri c'è stata il verdetto definitivo, dopo la visita effettuate a Lione. Infatti, secondo quanto riportato da Sky, l'ex Manchester United non si sottoporrà ad un'operazione chirurgica, ma il francese, insieme con lo staff medico bianconero, ha optato per il trattamento conservativo, che lo terrà fuori dai campi da gioco per 5 settimane.

Questa metodologia di recupero non dà sicurezze sul lungo termine, visto che potrebbero poi ripresentarsi gli stessi problemi di qualche giorno fa. Però il torneo iridato è troppo importante per Pogba, che vuole assolutamente partecipare al campionato del mondo con la Francia. Per quanto riguarda la Juventus, il centrocampista potrebbe tornare nella seconda metà di settembre, saltando le prime giornate di campionato, ma pronto a dare il suo aiuto fino a novembre.