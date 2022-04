Juve-Inter, i pareri di Tardelli, Causio, Serena, Crespo, Ferri e Zenga

La Gazzetta dello Sport ha interpellato i grandi ex dell'eterna sfida del Derby d'Italia per avere i loro pronostici per la gara di stasera.

redazionejuvenews

Dopo due lunghe settimane di attesa per la sosta dovuta agli impegni delle nazionali, siamo arrivati al grande giorno. Stasera si giocherà il Derby d'Italia. All'Allianz Stadium la Juventus ospiterà l'Inter, con una grande possibilità. I bianconeri infatti, con la grande striscia di risultati utili consecutivi si sono riportati nella scia delle prime tre e ormai sono incollati ai nerazzurri. La squadra di Inzaghi è quota 60 punti in classifica, mentre quella di Massimiliano Allegri è a 59. In caso di vittoria quindi la Juve scavalcherebbe i rivali al terzo posto (anche se l'Inter ha la gara contro il Bologna da recuperare). Oggi La Gazzetta dello Sport ha interpellato alcuni grandi ex di questa eterna sfida, per avere le loro impressioni e i loro pronostici.

Marco Tardelli: "Sarà la serata di Dybala, è il più geniale. Il momento delle due squadre parla chiaro. Se si deve guardare alla condizione, soprattutto a quella psicologica, dico Juve: la squadra di Allegri è in crescita da un po’ e sta dando segnali costanti, mentre l’Inter sta accusando un periodo di difficoltà".

Franco Causio: "Sarà una sfida aperta. Ma il rientro di Brozovic pesa. Gara da tripla, da 50 e 50. Non vedo la Juventus favorita, anzi, non mi sorprenderebbe una vittoria dall’Inter. Nei giorni scorsi ho parlato con Allegri, so che la Juve è in forma, però la sosta può aver dato una grande mano all’Inter: tempo utile per dimenticare i problemi e rinascere".

Aldo Serena: "Tra i due allenatori, meglio Max Allegri. Ho l’impressione che lui possa farcela. Viene da un ottimo momento, ha recuperato bene, ha tutto per riuscirci. Anche se non credo che una vittoria possa farlo tornare in gioco per la lotta per il titolo. Lo scudetto? È del Milan. I rossoneri hanno davvero una autostrada molto libera".

Hernan Crespo: "In pochi sanno fare male come Lautaro. L’Inter è favorita anche perché la squadra ha maggiore qualità generale e, oltre ad essere arrabbiata per l’ultimo periodo negativo, ha avuto il tempo per capire gli errori commessi e trovare le contromisure nella partita più importante".

Riccardo Ferri: "Gol del Toro Lautaroper credere nell’impresa".

Walter Zenga: "Dusan Vlahovic è super ma Inzaghi deve vincere".