Ze Maria: “La Juve una sorpresa? Era andata bene anche l’anno scorso…”

Ze Maria ha parlato della stagione della Juventus: per l'ex calciatore i bianconeri non sarebbero la reale sorpresa di questo campionato

Intervistato per Tmw, Ze Maria, ex calciatore tra le altre dell'Inter ha parlato del prossimo impegno dei nerazzurri contro la Juventus. L'oggi allenatore brasiliano non sarebbe stupito dalla stagione sin qui positiva dei bianconeri, del quale si aspetta molto nel derby d'Italia. Ecco le sue parole: "Sarà una partita equilibrata. Juventus ed Inter stanno giocando veramente bene in questo campionato, stanno mantenendo lo stesso ritmo di punti e vittorie. E per il campionato italiano è importante: avere due squadre grandi che lottano per lo scudetto. Ci scordiamo che la Juventus ha fatto tantissimi punti sul campo l'anno scorso, poi ci sono stati episodi che l'hanno portata giù. Quindi era già competitiva l'anno scorso e ancora lo è quest'anno. Senza coppe, può pensare solo al campionato ed è un vantaggio".