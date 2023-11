Ventura: “Se l’Inter non vince è fallimento. La Juve merita i complimenti”

Intervistato a Tmw, Gian Piero Ventura ha parlato dell'importanza di questa stagione per Inter e Juventus . L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana ha detto sui nerazzurri: “Se l’ Inter non porta a casa il campionato è in un certo senso un fallimento. Ha la rosa migliore, ci sono qualità e disponibilità. Tutto per centrare l’obiettivo”.

Invece, sulla stagione della Juventus ha aggiunto: “Ha fatto risultati sul piano numerico ma mai sopportati su quello della manovra. Bisogna farle comunque i complimenti perché è seconda. La partita alla ripresa ci darà un segnale”. Infine, su Garcia al Napoli ha concluso: “Ha fallito nell’approccio. Nessuno mette in dubbio le sue qualità. Quando arrivi a Napoli dopo che la squadra ha vinto lo Scudetto in un certo modo e dichiari che non ti interessa come giocava e cosa ha fatto non è un approccio intelligente. Il feeling non è mai sbocciato. Quello che era stato creato a Napoli era una pepita d’oro che nel giro di sei mesi ha perso qualche scheggia. C’è tutto il tempo per riprendersi, diventa fondamentale andare in Champions, altrimenti sarebbe un bagno di sangue dal punto di vista economico. Auguro a Walter di farcela”.