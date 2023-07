Zazzaroni: “Vlahovic per Lukaku: scambio shock. Il belga è…”

Il giornalista Ivan Zazzaroni spiega la vicenda Lukaku , il cui nome è stato accostato proprio alla Juventus. Sul Corriere dello Sport di oggi, il direttore ha approfondito la questione: " Vlahovic per Lukaku è lo scambio shock che ha avviato la Juventus due settimane fa."

E poi ha proseguito: "Il belga è decisamente volubile e inoltre è ancora arrabbiato con Inzaghi per il trattamento ricevuto nella finale di Champions League a Istanbul. All’appuntamento teneva tantissimo, avrebbe voluto giocare dall’inizio, ma rispettando le proprie convinzioni Simone preferì impiegare Dzeko dal primo minuto. Peraltro il belga combinò solo guai, imperdonabili per i tifosi. Per questo Lukaku ha avallato l’operazione imbastita dalla Juventus, con un contratto di tre anni a 8 netti a stagione».