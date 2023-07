Mercato Juve, spunta una nuova pretendente per Arthur

Prima ancora di poter intavolare delle trattative potenzialmente svoltanti per la campagna acquisti in entrata, la Juventus deve vendere . Questa sarà lecitamente la prima missione di Cristiano Giuntoli nel ruolo di neo direttore sportivo bianconero. Perché liberarsi degli ingaggi onerosi di Angel Di Maria , Leonardo Paredes e Juan Cuadrado , nonostante il grande guadagno non sarebbe sufficiente. Così come non la cessione a titolo definitivo di Dejan Kulusevski, che ha portato in dote alle casse bianconere circa 30 milioni di euro. Infine, il rinnovo acclamato di Adrien Rabiot e le difficoltà di trovare una soluzione diversa dalla permanenza per Wijcieck Szczesny , Leonardo Bonucci e Alex Sandro rischia di condurre la Juve a grossi sacrifici. Molto dipenderà appunta dal liberarsi dei cosiddetti esuberi. Ultimi nelle gerarchie della rosa della Juventus , ma priorità di calciomercato per operare successivamente con ampio respiro. Il caso apparentemente più spinoso tra quelli che riguardano questo gruppetto di giocatori è quello di Arthur .

La parabola di Arthur

Dopo anni di voci e inseguimenti, Arthur è approdato alla Juventus per poi velocemente eclissarsi dopo diverse prestazioni poco esaltanti. Il suo prestito al Liverpool, società gloriosa e blasonata, non ha probabilmente portato i risultati sperati per il club bianconero. L'ex Barcellona, anziché rilanciarsi e mostrare il suo vero valore, complice un importante infortunio, ha praticamente vissuto un annata da desaparecidos. E in effetti, rispedito al mittente dal Liverpool a fine stagione, senza che fosse per un attimo valutato il suo riscatto, appare apparentemente privo di offerte. O, quantomeno, offerte concrete e realizzabili. L'ingaggio corposo del giocatore fungerebbe praticamente da barriera invalicabile per i club come quelli sudamericani interessati a lui e quasi repellente per i club che invece al suo acquisto potrebbero arrivare. Senza offerte dal campionato arabo, ancora di salvezza per le società europee bisognose di liquidità, ecco che allora è ancora una volta la facoltosa Premier League a venire in soccorso della Juventus.