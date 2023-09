Zazzaroni “snobba” la Juventus: “Bianconeri da quarto-quinto posto”

Zazzaroni ha parlato della Juventus in ottica piazzamento finale: per il giornalista i bianconeri non sarebbero tra i candidati allo scudetto

Ivan Zazzaroni , intervenuto negli studi di Sportmediaset, ha nuovamente fatto il suo pronostico sulla vittoria finale della Serie A alla luce degli ultimi risultati. Per il giornalista la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo confermerebbe le sue convinzioni su un piazzamento decisamente lontano dal 1' posto in classifica.

Ecco le sue parole: "Penso che la Juve, questa Juve, non valga Milan, Inter e Napoli. Per me è inferiore. È da quarto, quinto posto come l’anno scorso. Sta facendo quello che deve fare. La Juve alla quinta giornata può anche perdere col Sassuolo, perché poi gli arriverà trenta o quaranta punti davanti".