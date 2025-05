Rassegna stampa – Battaglia per la Champions: Juve e altre tre in un punto

Dalla lotta Champions sempre più agguerrita fino a Lautaro: tutte le principali notizie sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 5 maggio 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport apre con i nerazzurri: “Inter eccomi. Champion, Lautaro col Barca ci sarà”. In taglio alto: “Bentornato Sinner, squalifica finita” e “Ferrari, flop e liti. Dominio McLaren”. A lato: “Battaglia d’Europa. La Roma e la Lazio agganciano la Juve frenata dal Bologna” e “Invincibili, ricordo vivo”. In basso: “Conceicao con il Genoa prova il Milan di Coppa”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport titola: “Tutte per uno”. E ancora: “Juve, Roma, Lazio e Bologna: in quattro per un solo posto Champions”. In taglio basso: “Lautaro ci crede: missione Barca”, “Conte, la storia da scrivere a Napoli”, “Il Pisa torna in A. Trionfa SuperPippo” e “Finalmente Sinner: l’abbraccio di Roma”.

Tuttosport

"Juve, Champions da Paura", questo il titolo di Tuttosport che aggiunge: "Il Bologna rimonta con Freuler il gol di Thuram e resta dietro, ma Roma e Lazio agganciano i bianconeri al 4o posto". A lato: "Toro, in marcia oltre 20mila 'Cairo, basta!'" e "Commozione Zapata davanti alla lapide. Tutti per gli invincibili". In taglio basso: "Dea, triste vittoria a Monza. Milan da Coppa con il Genoa", "Lite con gli interisti. Tifoso dell'Atalanta ucciso a coltellate", "Conegliano boom: pure la Champions. Sì, è Grande Slam!" e "A Roma è Sinnermania: Io che l'ho battuto…".