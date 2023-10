Juventus, Allegri raggiunge i 100 clean sheet con i bianconeri

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota su un nuovo record raggiunto da Massimiliano Allegri.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sul raggiungimento dei 100 clean sheet per Max Allegri. Ecco il comunicato: "13 SETTEMBRE 2014 La Juve scende in campo all'Allianz Stadium contro l'Udinese. E' la prima, in bianconero, in casa per il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri. E' la seconda di Serie A per i Campioni d'Italia. Marchisio e Tevez decideranno la sfida, che i bianconeri porteranno a casa con un clean sheet, senza subire reti: 2-0.

28 OTTOBRE 2023 Nove anni e tantissime vittorie ed emozioni dopo, la Juve batte l'Hellas, sempre a Torino. Come lo fa, è storia recente. Vittoria per 1-0, ancora una volta una partita a rete inviolata. LO SAPEVATE? Con la partita di ieri, Massimiliano Allegri è diventato il secondo allenatore nella storia della Juventus a collezionare almeno 100 ‘clean sheet’ in gare casalinghe in tutte le competizioni: meno soltanto di Giovanni Trapattoni (150).

NON SOLO: Da quando Massimiliano Allegri è tornato alla Juventus (2021/22) solo il Barcellona (42) ha ottenuto più clean sheets dei bianconeri (40) tra le squadre dei cinque maggiori campionati europei. E A PROPOSITO DI CLEAN SHEET... La Juventus ha tenuto la porta inviolata per cinque partite consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo ottobre 2022-gennaio 2023 (otto in quel caso)".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.