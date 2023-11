Zazzaroni: “Juve meglio dell’Inter in un solo reparto. Da quarto posto”

Ivan Zazzaroni ha confrontato la rosa della Juventus a quella dell'Inter: per il giornalista solo in un ruolo i bianconeri sarebbero migliori

Ospite a Mediaset, Ivan Zazzaroniha confrontato la rosa della Juventus a quella dell'Inter. Ecco le sue parole: "L'Inter è più forte della Juventus in tutti i settori tranne il portiere. Il miglior attaccante in questo momento è Kean che ha fatto zero gol nelle ultime sei partite e la Juventus gioca così perché ha un centrocampo che non le consente di giocare diversamente".