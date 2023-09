Bookmakers – La vittoria con la Lazio, lancia la Juve a rivale dell’Inter

Cresce la fiducia attorno alla Juventus anche per gli esperti di scommesse. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la vittoria sulla Lazio e la brutta sconfitta del Milan nel derby con l'Inter hanno avuto un effetto sorpasso. Non più i rossoneri bensì i bianconeri sarebbero ora la principale contendente al titolo per i nerazzurri.