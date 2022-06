Zavaglia: “Di Maria per un anno non lo prenderei, punterei su Berardi”

L'esperto agente è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di A Tutto Mercato, dove ha parlato dei temi più caldi del calciomercato.

redazionejuvenews

Franco Zavaglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di A Tutto Mercato. L'esperto agente ha parlato del mercato della Juventus: "Io Di Maria per un anno non lo prenderei, anche perché ci sono di mezzo pure i Mondiali. Invece punterei su Berardi che è un grande giocatore. Non bisogna comunque dimenticare che la Juventus deve ancora aspettare Chiesa. Pogba invece è un colpo già fatto".

Zavaglia conosce bene anche la Capitale: "Penso che la Roma stia facendo un mercato molto oculato. Ancora non si è capito cosa voglia fare Mourinho tatticamente, anche se penso che per l’inizio del ritiro avrà la sua rosa. Per quanto riguarda Zaniolo io credo che sia ancora un giocatore di grande spessore, non me ne priverei mai. Credo comunque che la Roma secondo me farà un grande colpo a centrocampo. Si parla di Frattesi che a mio avviso è un profilo di questo tipo, perché in questi anni ha dimostrato di avere grandi capacità".

Negli ultimi tempi si è diffusa la moda dei bonus alla firma dei contratti: "È una stortura che hanno introdotto i club cinesi qualche anno fa per portare i giocatori più forti a giocare in Cina. Anche molti procuratori spingono per questo genere di soluzione. Non bisogna cadere nelle mani di questi personaggi squallidi che piuttosto che fare il bene del calciatore pensano al proprio interesse. Ha fatto bene il Milan, che negli ultimi anni ha deciso di andare per la propria strada senza rinnovare giocatori importanti, riuscendo ugualmente a rimpiazzarli benissimo".

La trattativa che più gli è rimasta nel cuore: "Il Cagliari voleva con forza Ranalli, io invece spinsi per inserire tra gli acquisti anche Daniele Conti. In quel momento tutti pensavano potesse essere il primo ad avere una carriera migliore, ma alla fine sappiamo tutti come è andata".