Calciomercato Juventus / Di Maria più Kostic. E SM rilancia: altra sorpresa!

C'è fermento in casa Juventus per quanto riguarda il calciomercato . C'è impazienza tra i tifosi bianconeri, qualcuno vorrebbe meno chiacchiere e più ufficialità. Ma bisogna dare tempo al tempo. La strategia è chiara, così come le idee: la Juve farà un grande mercato . Il primo indizio è il ritorno di Paul Pogba , che sarà ufficiale a luglio. Ma il colpo è già chiuso.

"Di Maria è atteso a Parigi nel weekend. C'è stato un sondaggio del Barcellona, ma non una trattativa. In casa Juve c'è ottimismo per l'arrivo di Di Maria. Zaniolo potrebbe rimanere alla Roma, si è parlato anche di rinnovo. La sua valutazione è alta per la Juventus e il Milan. L'alternativa è Berardi. Kostic vuole la Juve, che però non è intenzionata a spendere più di 15 milioni per lui". Insomma, le manovre vanno avanti. Ma in queste ore sempre Sport Mediaset ha rilanciato anche un altro clamoroso nome a sorpresa che sarebbe finito in orbita bianconera <<<